﻿調高煙草稅三讀通過

中評社北京5月30日電／據大公報報導，本年度財政預算案宣布將每支香煙的稅率調高0.8元，立法會昨日以82票贊成、4票反對，三讀通過加煙草稅的修例。署理醫務衛生局局長李夏茵發言時表示，增加煙草稅是有效的控煙方法，但不是唯一方法，政府在控煙方面是雙線並行，稍後會盡快公布不同控煙策略的詳情。



李夏茵指，現時本港仍有約58萬人每日食傳統香煙的習慣，當中大多數屬於社會上較低收入的一群，難以負擔煙草帶來的健康和經濟損害，而香港面對人口急速老化，政府有需要推行更加積極的措施，減低煙草社會帶來的禍害。她表示，過去加煙草稅的經驗顯示，加幅愈大吸煙率降幅愈大。



醫療衛生界議員林哲玄在會上指，吸煙導致本港每年約7000人死亡，令香港承受龐大的醫療開支和生產力損失，每年達至56億元。他強調，能夠促使戒煙或減少吸煙，可令低收入家庭用在煙草的花費減少，減輕生活成本及醫療開支，他與業界期待全面控煙政策的推出。



選委會界別議員陳紹雄指，現時流入市面的“白牌煙”和私煙，銷售手法和渠道五花八門，希望政府加強執法，主動偵查源頭。



李夏茵表示，政府打擊未完稅香煙向來不遺餘力，海關已加強情報收集工作，最近亦在零售點例如士多和報攤進行執法，另外針對公共屋邨派發吸煙產品的傳單情況，衛生署的控煙酒辦在今年1月起已聯同警方、房屋署及海關，在全港各區進行近200次聯合行動。