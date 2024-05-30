中評社北京5月30日電／網評：百年變局熱戰與新冷戰交織加劇



來源：大公報 作者：周八駿



2024年5月24日，俄羅斯總統普京稱，俄羅斯願與烏克蘭重啟和談，但談判須基於“常識”和承認“當下事實”。普京並質疑澤連斯基作為烏克蘭國家元首的合法性，因為對方的合法任期已於5月20日結束。澤連斯基迅速否定與俄重啟和談。世界百年未有之大變局熱戰與新冷戰交織加劇。



第一，俄烏衝突與中東危機相交織。



2023年5月和2024年3月中國政府歐亞事務特別代表李輝兩次斡旋，訪問的是俄烏衝突直接相關方——烏克蘭、俄羅斯，以及波蘭、法國、德國、歐盟總部（按：兩次次序有所不同）。



相比較，2024年5月3日至9日，李輝就政治解決烏克蘭危機開展第三輪穿梭外交，訪問的是土耳其、埃及、沙特和阿聯酋；訪問前後，李輝同巴西、南非、印尼、哈薩克等國官員進行溝通。反映俄烏衝突已與中東危機關聯，皆為全球所關注。



第二，中東危機不易克服。



2024年5月16日，中俄兩國元首在北京簽署並公布的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，關於中東問題的表述是——“雙方主張維護中東地區和平穩定，反對干涉地區國家內政。雙方支持在以‘兩國方案’為關鍵要素的公認國際法基礎上全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題，期待看到建立以1967年邊界為基礎，東耶路撒冷為首都，與以色列和平安全共存的獨立的巴勒斯坦國。”

