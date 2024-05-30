中評社北京5月30日電／網評：美國人權如此不堪 有何資格制裁他人？



來源：大公報 作者：梁 斌



美國人權到底有多糟？昨日國務院新聞辦發表《2023年美國侵犯人權報告》，讓世人看到美國這個自詡為“世界自由領袖”的國家，其人權狀況到底有多不堪：從每年超過千人死在警察槍下，到婦女兒童權利遭嚴重踐踏；從嚴重的種族歧視，到大規模監禁和強迫勞動等等。這樣連最低人權都無法保障的國家，居然還敢天天攻擊抹黑其他國家，甚至連香港都不放過，不斷以“人權自由”之名叫囂制裁。如今的美國，大概像穿上“新衣”的國王，全不知已成世界恥笑的對象，猶自對著鏡子“顧影自憐”。



過去兩個月，美國各地大學校園內爆發的反戰示威，遭到軍警的強力鎮壓，大批學生被捕，記者及無辜途人受牽連，當局甚至不惜通過一條《反猶太主義意識法案》，讓世人看到了美國當局是如何“尊重自由”“尊重民主”。如果說3年前的國會山莊騷亂，讓世人看到了美國脆弱的民主體系，那麼其後的“黑命貴”等事件以及當前對以色列戰爭罪行的包庇縱容，則讓世人看清了所謂的“世界自由領袖”的真面目。



5月10日，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）發表所謂的年度報告，除了對中國新疆、西藏進行大肆抹黑外，著墨最多就是香港的所謂“人權自治權倒退”情況。委員會更建議，美國政府應“堅決地”推出制裁措施（employ more robustly the sanctions），針對的應是金融機構、檢控官、法官和其他參與破壞香港自治和人權的人士。



這份長達373頁的年度報告中，抹黑香港在2023年的“人權狀況”，聲稱頒布實施香港國安法，破壞了司法獨立。香港行政長官和警察在執法上出現權力過度和不受限制，在界定何謂國家安全的問題上亦缺乏法律上的確定性和域外適用的理由，云云。

