中評社北京5月30日電／網評：民進黨的“好日子”結束了



來源：大公報 作者：朱穗怡



這些天台灣立法機構可熱鬧了。議事場內，“立委”們“動手不動口”，紛紛變身“武林高手”，推撞、拉扯、熊抱、打耳光、右勾拳、飛毛腿，花樣百出，甚至有“立委”在互毆中掛彩。議事場外則聚集了大批民眾，聲稱“台灣民主已死”。面對如此喧鬧的場景，島內有民眾笑稱“這才是我們熟悉的台灣立法機構”。雖說台灣的“立委”在議事場“開片”是“家常便飯”，但人們好奇的是這次是為何而打呀？



近月，在野的國民黨和民眾黨聯手提出“立法機構改革法案”，內容包括四方面：一、台當局領導人應在每年3月1日赴立法機構進行報告，遇重要政策議題，立法機構可決議領導人赴立法機構進行報告，且領導人必須“即問即答”；二、訂立藐視立法機構罪，被質詢人不得任意缺席、拒絕答覆、拒絕提供資料，答覆內容不得超過質詢範圍，且不得反質詢，虛偽陳述恐將有刑事責任，若違反以上規則，將處2萬元以上、20萬元（新台幣）以下罰款；三、立法機構可設立調查委員會或專案小組，對議案或“立委”職權相關事項行使“調查調閱權”，並可要求政府機關、團體或民間關係人士提供相關資料；四、補選副領導人、彈劾正副領導人、“監察院”、“司法院”、“考試院”正副院長等人事提名，需經立法機構同意。



從以上這些修法內容不難看出，立法機構對台當局的監督職能進一步加強了，民進黨當局能不害怕嗎？尤其是其中第二和第三項內容。過去八年，民進黨官員在立法機構接受在野黨“立委”質詢時態度傲慢、答非所問，以逃避監管，但今後如果民進黨官員再執意如此，便可能被控“藐視立法機構罪”，恐有刑事責任。至於“立法機構可設立調查委員會或專案小組”，更是令民進黨人士坐立不安。這些年，當民進黨人士涉弊或傳出醜聞時，民進黨當局便動輒封存相關文件，以阻止外界追查相關事件，如今立法機構通過修法，民進黨方面便難以隱匿相關弊案的證據了。尤其在新冠疫情期間，民進黨當局傳出的雞蛋、光電、疫苗採購等弊案可能會被重新調查，難怪這些天民進黨“立委”在議場拼命打架，企圖阻撓改革法案通過了。

