中評社北京5月30日電／網評：打造領先的創科“孵化器集群”



來源：大公報



政府在《香港創新科技發展藍圖》提出目標於2030年把在共享工作空間、創業培育中心及加速器內營運的初創企業數目，從現時約4000間增至7000間，同時培育出30間獨角獸企業，助力本港創科生態鏈發展。要加速達成這個目標，就必須運用企業孵化器的力量，推動初創企業技術轉移及成果商品化。孵化器有助提高企業家獲取產業資源、建立商業網絡的能力，在經驗豐富的專業人士指導下，完善產品設計及商業策略，提升其行業競爭優勢，協助企業家把想法落地生根。



近年隨著初創企業數量上升，孵化服務機構的數量隨之增加。根據投資推廣署的數據顯示，本地共有4257家初創公司，較2019年增加了43%，初創公司數目及雇員人數均創歷史新高。這些初創企業分布在132處共享工作空間、孵化器及加速器。



公營孵化器一直以香港科學園及數碼港為首，筆者發現，即使現時有更多的私營孵化服務機構可供選擇，近85%本地初創企業仍在公營孵化器內進行孵化，孵化器生態向公營傾斜。



縱觀全球各地初創生態發展蓬勃的地區，如美國和內地，均有一個私營主導的孵化生態系統作其支撐。兩地孵化圈在成熟的進程中，不約而同地從政府主導過渡到私營主導：從最初單純為初創企業提供場地、基礎設施和服務，後因風險資本的投入得以逐漸擴大其功能，提供更具針對性的增值服務和指導；到後來，各類型具有獨立投資能力的孵化服務機構更應運而生，為各式各樣的初創企業開拓更多融資渠道和服務，利用市場化的運作促進孵化圈的可持續發展。



反觀，香港的孵化生態圈的發展多年來停滯不前，某程度受制於公營主導。香港科學園及數碼港作為獲國家科學技術部認可的“國家級科技企業孵化器”，多年來一直大力推動香港創科發展，培育及資助本地具潛力的初創。但公營孵化器的運作難免受制於繁瑣的程序及管理架構，無法因應市場轉變靈活作出調節，制約了初創企業的發展。

