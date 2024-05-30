南非大選下月揭盅　非國大黨或失多數優勢

中評社北京5月30日電／據大公報報導，南非29日舉行結束種族隔離制度後的第七次大選，選舉新一屆國民議會（議會下院）和省級議會。此次選舉被認為是南非結束種族隔離制度30年來競爭最激烈的大選。



選前多個月的民調持續顯示，執政黨非洲人國民大會（非國大）仍將在大選中獲得最多選票，但受經濟低迷、電力危機、失業率和犯罪率居高不下等不利因素影響，其得票率可能首次跌破50%。分析指，一旦非國大的得票率跌破50%，該黨將失去單獨組閣權，屆時南非有可能迎來一屆由多黨組成的聯合政府。



非國大領導人、南非總統拉馬福薩周三在索韋托的一個票站說他“毫不懷疑”選民將再次信任非國大。



南非獨立選舉委員會說，南非全國共設2.3萬個投票站，將從當天7時至21時向選民開放。據官方統計，本次大選註冊選民約2767萬人。共有70個政黨和11名獨立候選人參加全國和省級議會選舉。這是南非首次允許獨立候選人參選。選舉結果預計將於6月2日公布。



南非議會實行兩院制，由國民議會和全國省級事務委員會（議會上院）組成，任期均為5年。國民議會共設400個議席，其中200名議員通過全國大選產生，另外200名議員由省級選舉產生。根據南非憲法，新一屆國民議會產生後，國民議會議員將舉行會議，選舉產生南非新一屆總統。