﻿拜登唱好經濟　美國民眾反感

中評社北京5月30日電／據大公報報導，美國總統拜登談經濟時經常強調積極數據，但結果適得其反，民調顯示在經濟問題上選民更認同特朗普。



目前距離大選日衹有五個月多一點的時間，Cook Political Report與民主黨和共和黨戰略公司聯合進行的一項新民調顯示，特朗普在七個搖擺州中的六個州領先拜登，兩人在威斯康星州打成平手。民調顯示，這些州有56%的選民認為特朗普可以控制物價，衹有40%認為拜登可以。



在談到經濟問題時，拜登經常強調積極的數據。最近在波士頓舉行的一次籌款活動上，他大談製造業和技術領域的就業和投資數據，隨後說道：“我們必須做The Cook Political Report的搖擺州民調發現，對於衡量經濟狀況的最佳標準，54%的選民認為是生活成本，而選擇失業率的選民占13%，選擇股市的選民占6%。”內布拉斯加州共和黨眾議員培根稱：“當他吹噓經濟有多好時，他顯得與現實脫節。”拜登在2020年在該選區獲勝。



與此同時，特朗普的競選團隊試圖將物價上漲作為競選的核心議題，並將通貨膨脹視為拜登最大的弱點之一。特朗普發言人利維特說：“工人和家庭正在切實地為喬.拜登失敗的經濟政策付出代價，汽油、食品、房租和尿布等家庭必需品價格飛漲。”