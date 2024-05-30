﻿特朗普封口費案結果勢攪動大選

中評社北京5月30日電／據大公報報導，美國前總統特朗普封口費刑事案28日完成結案陳詞，12名陪審員29日開始審議。特朗普是美國歷史上第一位被刑事起訴的前總統；而封口費案是特朗普面臨的4宗刑事案件中，唯一可能在11月大選前有判決結果出爐的。美媒指出，本案的判決結果勢將影響11月的總統大選，外界對特朗普是否會以重罪犯的身份競選甚至重返白宮充滿好奇。



封口費一案中，檢方指控特朗普、其前私人律師科恩和“美國傳媒”（AMI）前東主佩克合謀，通過支付13萬美元，阻止艶星丹尼爾斯在2016年美國大選期間公開自己與特朗普的婚外情，隨後還偽造商業紀錄掩蓋此事。特朗普被控犯有34項偽造商業紀錄的重罪。



經過20多名證人數周的作證，本案焦點現在轉向了12人組成的紐約陪審團，在全美政治緊張局勢飈升的背景下，他們為了自保而匿名行事。在接受法官的最後指示後，陪審團將退庭考慮判決結果，無論結果如何，都將對特朗普乃至整個國家產生重大影響。



他們的審議沒有時間限制，但無罪釋放或定罪需要12名陪審員一致同意。如果衹有一名陪審員拒絕加入其他陪審員的行列，法官將不得不宣布審判無效。如果審判無效，檢察官可以尋求重新審判。如果罪名成立，刑期將由主審法官梅爾尚決定，每項重罪罪名都可能面臨最高4年監禁。



檢察官：犯罪事實鐵證如山



特朗普在他的“真相社交”平台上發表了一條全大寫的憤怒信息，抱怨“袋鼠法庭！”和“腐敗和矛盾的法官”。



在周二一整天的結案陳詞中，特朗普的辯護律師布蘭奇堅稱特朗普是無辜的，唯一的結果應該是“非常迅速、簡單的無罪判決”。布蘭奇說，科恩曾為特朗普辦事，但出於對前老板的“痛恨”，才成為檢方證人，但他的很多證詞都是謊言。

