﻿韓國多招減廢　避免“一刀切”

中評社北京5月30日電／據大公報報導，韓國自1995年起實行垃圾按袋計量收費，規定市民使用專用垃圾袋棄置廢物，但並未採取“一刀切”措施，而是以循序漸進、因地制宜的方式推行減廢計劃。韓國中央政府授權各縣市根據自身情況，設立最合適的廢物管理系統，包括垃圾袋的設計及收費等。由於鄉郊住戶分散、非法傾倒情況普遍，韓國政府並不要求鄉郊住戶使用專用垃圾袋，而是設立公用廢物收集箱，廢物處置費用由整個社區統一支付，再由所有住戶攤分。這種做法行之有效，韓國整體廢物棄置量已減少四成。



韓國的減廢政策也並非一成不變，而是會根據民眾呼聲和社會環境進行調整。韓國於2018年8月起禁止食肆堂食使用即棄餐具，但2020年2月決定因新冠疫情暫緩相關措施，至2022年4月才分階段恢復，禁止向堂食顧客提供木筷子、刀叉等即棄餐具，但一次性紙杯、塑膠飲管和攪拌棒享有寬限期。



去年底，韓國政府宣布取消一次性紙杯禁令，並將塑膠飲管和攪拌棒的寬限期無限期延長。韓國政府表示，由於物價上漲和高利率，小企業主經營困難，禁用紙杯等物品將進一步增加經營成本；原本用於取代塑膠飲管的紙質飲管價格更高，但消費者滿意度較低，當替代產品的品質提高且價格穩定時，才會考慮禁用塑膠飲管和攪拌棒。