香港新聞聯組團訪京收穫豐碩

中評社北京5月30日電／據大公報報導，香港新聞工作者聯會高層訪京團圓滿完成為期三天的參訪行程。在香港新聞聯主席、香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏的率領下，訪京團拜會了中央宣傳部、中央港澳辦、中國記協，參訪了新華社、人民日報社、中央廣播電視總台等主流媒體。圍繞融媒發展、港媒作用、人才培養、合作交流等多項話題，訪京團成員與上述單位負責人進行了深入熱烈的交流，取得了豐碩成果。



積極探索有效合作機制



中國記協黨組書記劉思揚、中國記協書記處書記田玉紅等熱情接待了訪京團一行。劉思揚在座談交流時指出，中國記協與香港新聞聯的交流有悠久的歷史。粵港澳大灣區媒體聯盟的搭建將成為擴大雙方合作的一個全新平台。相信香港各位同行通過這次參訪活動，看到了內地媒體融合發展等方面所取得的成績，以及未來雙方合作的方向與前景。下一步，中國記協將全力支持香港新聞聯開展各項工作，進一步加強雙方的交流合作，為香港媒體同行提供盡可能多的服務。



李大宏表示，此次是時隔六年後，香港新聞聯首次組團到內地參訪，有著多方面的效果和收穫：首先，通過面對面的交流，訪京團把香港“由亂到治”邁向“由治及興”的新氣象，特別是香港媒體生態正在發生積極而深刻變化的新局面，傳遞給了內地同行，雙方就如何通過內地輿論場講好香港故事進行了有益探討。其次，在一系列重要方面和領域的合作上達成共識。比如，雙方積極探索有效合作機制，在香港輿論場讓“中央聲音、國家議題”更加深入人心，推動愛國愛港主流價值觀成為香港社會的廣泛共識；發揮各自優勢，攜手為我國際傳播擴大話語權開辟新通道；在融媒發展和新技術應用方面，內地主流媒體給予港媒指導和支持；雙方合作培養傳媒人才等。第三，參訪團成員對中國國情有了更加深入的瞭解，認真地從國家和香港發展大局中進一步思考媒體的角色和定位。



在新華社，訪京團先後參觀了新華社社史館、國家重點實驗室、新媒體中心“新立方智能化演播室”等，重點瞭解新華社在融媒科學技術應用研究領域的最新成果。新華社副社長袁炳忠親切會見訪京團一行，並就推動融媒發展、加強彼此合作等與訪京團嘉賓進行親切熱烈的交流。

