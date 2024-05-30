中華中醫藥學會重醫德　倡踐行《醫師規》

中評社北京5月30日電／據大公報報導，醫乃仁術，無德不立。在5月30日全國科技工作者日到來之際，中華中醫藥學會發出倡議，號召廣大會員和中醫藥工作者學習踐行《醫師規》，充分認識中醫藥倫理道德、嚴格規範醫療行為，確保在日常工作中能夠遵循醫道、恪守醫德。



《醫師規》為國醫大師孫光榮2007年為其弟子制定，他強調中醫人才培養要“首重德行”。孫光榮曾首倡“中和思想.中和辨證.中和組方”，為中醫藥發展做出了諸多貢獻。《醫師規》中對醫師不准從事的諸多行為作出規定，包括醫師不准由於種族、國籍、信仰、性別、出身、地位、病種、病情及經濟狀況等因素歧視甚至拒診、拒治病人；不准在非診療必需時為炫耀醫術或為謀取利益而開具大檢查、大處方；不准以任何方式接受企業及其中介為推銷其產品而提供的贊助、提成、宴請、禮品、旅遊、﻿休閑等利益輸送。不准挾技危害患者或讓患者在不知情時承擔隱性的治療風險，不准在未征得患者同意的情況下，以傳授、指導為名洩露可能造成傷害患者身心的隱私等。



要求醫師以“精”執業



《醫師規》還特別強調醫師的學術道德行為，要求醫師必須以“精”執業，不准自行對患者試用未經政府批准使用的藥物、醫技、醫療器械；不准隱瞞、銷毀原始診療資料；不准在自身論著中剽竊、抄襲他人論文、著作；不准利用電視、廣播、網絡、報紙、圖書、課堂、帶教等平台或載體宣講、傳授、傳播違背道德、違背科學或非自身熟悉專業的知識和技術。