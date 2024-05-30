穀神星一號海射型遙二運載火箭發射成功

中評社北京5月30日電／據新華社報導，5月29日16時12分，我國太原衛星發射中心在山東附近海域成功發射穀神星一號海射型遙二運載火箭，搭載發射的天啟星座25星－28星順利進入預定軌道，飛行試驗任務獲得圓滿成功。