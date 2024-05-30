山東加快構建沿黃陸海大通道

中評社北京5月30日電／據新華社報導，一條黃河串起沿岸九省（區）。作為黃河流域唯一的出海口，山東港口眾多、海鐵聯運路網發達，區位優勢顯著。



習近平總書記近日在山東考察時強調，要積極構建國際物流大通道，大力推動自由貿易區聯動創新，建設好制度型開放示範區，深度融入高質量共建“一帶一路”，精心打造重大國際交流合作高能級平台，努力成為暢通國內國際雙循環的重要節點。



山東正努力充分發揮沿海開放優勢，加快構建沿黃陸海大通道，有效促進黃河流域各省區物流降本增效，實現更高水平對外開放。



加速互聯互通 形成陸海統籌對外開放新格局



濟南市郊，黃河奔流直下，濟鄭高鐵長清黃河特大橋橫跨兩岸，一列列“復興號”列車從橋上飛馳而過。2023年12月，山東、河南兩個人口大省、經濟大省實現高鐵直連後，由濟南經鄭州至西安、蘭州、西寧的“一字型”東西向大通道就此打通。



“濟鄭高鐵開通後，沿黃省份前來洽談的客戶明顯增多。”山東力得汽車科技股份有限公司董事長李路峰說，過幾天，他還要坐高鐵去鄭州、西安等地拜訪客戶。



距離向西開行的濟鄭高鐵百公里外，長江以北最大的內河港口梁山港一派繁忙，貨物在此乘船南下，最遠可達重慶萬州、四川宜賓等地。



山東大學黃河國家戰略研究院執行院長餘東華說，山東地處黃河入海之濱，北臨京津冀、南連長三角，區位優勢使其成為連接多個區域協同發展的橋梁紐帶。



記者從山東省交通運輸廳瞭解到，近年來，通過加快建設世界級港口群、發揮上合示範區平台優勢、推進內河航運高質量發展、織密中歐班列線路等方式，山東加速構建沿黃陸海大通道，持續推動形成陸海統籌、內外聯動、東西互濟的對外開放新格局。

