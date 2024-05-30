研究：嬰幼兒食用花生製品可降低日後過敏風險

中評社香港5月30日電／英國一項新研究發現，從嬰兒期到5歲期間食用花生製品可以顯著降低他們日後對花生過敏的風險。



來自倫敦大學國王學院等機構的研究人員在新一期美國《新英格蘭醫學雜誌循證》上發表了相關論文。花生過敏病例在西方國家呈上升趨勢。據倫敦大學國王學院的新聞稿介紹，在北美、西歐和澳大利亞等地，兒童中的花生過敏患病率約為2%。



新華社報導，研究人員對大約500名6至12個月大的嬰兒開展長達十幾年的跟蹤調查。這些嬰兒被隨機分為兩組：一組在嬰兒期至5歲期間的日常飲食中食用花生製品，對照組則完全避免食用花生製品。



研究過程中，嬰幼兒會定期接受過敏測試和健康評估。5歲之後直至12歲期間，兩組兒童是否食用花生以及食用的量及頻率等均由他們的家庭自行決定。



結果顯示，從4到6個月大開始至5歲期間，經常吃花生醬或其他含花生成分食物的兒童，在12歲時對花生過敏的可能性約為4.4%，而對照組兒童對花生過敏的幾率約為15.4%。前者與後者相比在青少年階段出現花生過敏的風險降低了71%，這表明早期食用花生具有長期影響。



研究人員指出，簡單的飲食干預就可預防大量可能危及生命的花生過敏病例。論文作者之一、倫敦大學國王學院兒科過敏學教授吉迪恩·拉克建議，如果嬰兒患有濕疹，應在4個月大時開始接觸花生；如果沒有濕疹，應在6個月大時開始接觸花生。