攜手圓夢-兩岸同胞交流研討活動形成五項共識

研討活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社佛山5月31日電（記者 盧哲）由海峽兩岸關係研究中心和台灣統派團體共同主辦、廣東省海峽兩岸交流促進會承辦的第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”5月29日至30日在廣東舉行。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表、專家學者及台胞台青代表200餘人出席。與會嘉賓圍繞“守護共同家園 共創民族未來”主題，就“民族精神與文化自信”“民族復興與青春力量”“民族信念與祖國統一”三項議題展開深入研討交流，形成重要共識。



一、堅定民族認同。中華民族是世界上偉大的民族，創造了源遠流長、光輝燦爛、舉世無雙的中華文明，每一個中華兒女都為之感到驕傲和榮光。“台獨”勢力推行“去中國化”，炮製“台獨”史觀，圖謀切割兩岸歷史、文化聯接。他們或可在島內為禍一時，但改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實，改變不了台灣同胞流淌在血液中、刻在骨子里的民族、文化認同。兩岸同胞要堅決抵制“去中國化”逆流，守護、傳承、弘揚中華文化，增強民族歸屬感、認同感、榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識。



二、堅執統一信念。大陸與台灣榮辱與共。近代民族弱亂導致兩岸分隔，迄今尚未完全統一，這是歷史遺留給中華民族的創傷。在海內外中華兒女的共同努力下，昔日積貧積弱、任人宰割的中華民族，迎來了偉大復興的光明前景。實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求。兩岸同胞應該在同是中國人的共同認知下，增進瞭解，累積互信，化解矛盾，尋求共識，共同追求和平統一的美好未來。