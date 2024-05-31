楊毅周：要建立最廣泛反“台獨”統一戰線

中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周（中評社 盧哲攝） 中評社佛山5月31日電（記者 盧哲）由海峽兩岸關係研究中心和台灣統派團體共同主辦、廣東省海峽兩岸交流促進會承辦的第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”5月29日至30日在廣東舉行。在30日舉行的研討小結上，中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周表示，面對當前嚴峻複雜的兩岸關係，我們要堅定不移的貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，既要保持戰略自信戰略定力，更要充滿信心的積極行動起來，投入到反獨促統的鬥爭中。他呼籲，要積極行動起來，建立起最廣泛的反對“台獨”統一戰線，打一場反對“台獨”的人民戰爭。



楊毅周在發言中說，第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”是在兩個背景下召開的，第一個背景是4月10日習近平總書記會見馬英九並發表了重要的講話。習近平總書記從兩岸同胞同屬中華民族，應該要有“四個堅定”——從守護中華民族共同家園的大道，到共創中華民族福祉的大利益，到築牢中華民族共同體的大感情，到實現中華民族偉大復興的大意義，這4個方面論述了中國和平統一和民族復興的道路，充分體現了我們中華民族的精神和文化自信，得到了兩岸同胞的高度肯定和廣泛認同，為兩岸關係和平發展注入了新的正能量。廣大台灣同胞為兩岸能夠實現和平統一的前景深受鼓舞，充滿著希望和期待。



“回想4月份那個時候，我們大家都覺得信心滿滿，覺得非常有希望。可是第二個背景，是5月20日賴清德的講話，正好相反，表面上所謂的叫做‘維持現狀’，但實際上卻公開鼓吹‘兩岸互不隸屬’，聲稱‘台灣是可以作為國家的名稱’。”楊毅周說，賴清德為這種赤裸裸的分裂國家、分裂中華民族、一味謀獨的“台獨”主張狂妄叫囂，沾沾自喜。人們對和平統一的前景深感憂慮。因為台獨意味著戰爭、分裂絕無和平，“所以今天我們仍然面臨著究竟是要走和平與繁榮的道路，還是走戰爭與衰敗的道路這樣的一個選擇。尤其對台灣同胞來說，面臨著兩條道路的情況。”