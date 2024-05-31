戚嘉林：賴清德講話違背歷史 應懸崖勒馬

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社佛山5月31日電（記者 盧哲）由海峽兩岸關係研究中心和台灣統派團體共同主辦、廣東省海峽兩岸交流促進會承辦的第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”5月29日至30日在廣東舉行。在30日舉行的研討小結上，統一聯盟黨主席戚嘉林從史實角度反駁了賴清德520講話，指出520敘事違背歷史，曲解中華民族的主權。他呼籲，賴政府應當懸崖勒馬，正視並準確定位兩岸關係。使台灣社會免於戰爭的恐懼。



戚嘉林在發言中談到，賴清德520講話提出兩岸“互不隸屬”，又提出“台灣也是國家名稱”，將兩岸的關係定位為國與國的關係，將“兩國論”明確化、台面化，甚至將台灣問題國際化。



戚嘉林本身也是台灣史研究會理事長，他從史實的角度對520講解進行了反駁。戚嘉林說，眾所周知，鄭成功在1682年驅逐荷蘭人、收復台灣，隨後清政府將台灣納入其版圖。在18世紀和19世紀的西方繪制的世界地圖和航海圖中，都將台灣繪入中國的版圖，這在全球範圍內都公認了台灣是中國的領土。到了1895年日本通過甲午戰爭竊取了台灣的群島。之後，中國在1911年爆發了辛亥革命，推翻了滿清王朝，建立了中華民國。“520講話中提及中華民國主權，並稱要正視中華民國，又稱‘中華民國台灣’是一個主權獨立國家，賴一路順勢下去曲解中華民國。”戚嘉林指出，1911年中華民國推翻滿清，承接了清政府對台灣的主權，這是國際社會普遍承認的歷史大事。也就是在這樣的國際認知下，二戰後國際秩序出台的開羅宣言波茨坦公告，西方才會要求日本將在中國所竊取的滿洲、台灣、澎湖群島等必須歸還中國。接著1945年9月2日，日本簽署了投降的文書，接受前述條件，命令當時占領台灣的16萬日軍和32萬僑民放棄在台灣的一切財產，返回日本。當時，美國還動員了上百艘船艦將這些日軍和僑民運送回日本。這一行動不僅表明美國承認台灣屬於中國，而且實際落實了將台灣及澎湖列島歸還給中國。



戚嘉林說，1945年10月25日，中日雙方在台北市中山堂舉行了中國戰區台灣省受降典禮。典禮上，禮畢，陳儀長官立即向全世界廣播，宣布台灣及澎湖列島已正式重歸中國版圖。這一消息讓當時全台灣的600萬台灣同胞陷入渾然忘我的狂歡，我們台灣同胞以狂歡慶祝的方式歷史再一次印證台灣屬於中國。