潘賢掌：兩岸同胞交流研討活動達成五項共識

中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌（中評社 盧哲攝） 中評社佛山5月31日電（記者 盧哲）由海峽兩岸關係研究中心和台灣統派團體共同主辦、廣東省海峽兩岸交流促進會承辦、以“守護共同家園 共創民族未來”為主題的第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”5月29日至30日在廣東舉行。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表200餘人出席。中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌30日在研討總結時表示，本次活動發出了堅決反對“台獨”和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園的正義之聲；表達了兩岸同胞共同傳承中華文化，築牢中華民族共同體意識的強烈願望；展現了兩岸青年為祖國統一和民族復興挺膺擔當的堅定決心和優秀品質。



潘賢掌在研討總結環節發言說，第四屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”即將結束，一天半來大家珍惜難得的相聚機會，圍繞“守護共同家園，共創民族未來”的會議主題，為新時代推進祖國統一和民族復興建言獻策，貢獻智慧。很多發言振聾發聵，充滿深情，體現了對民族大義的不懈堅持和對祖國統一的執著追求，令人動容，催人奮進。本次交流研討活動開得很成功，達成了五項共識，反映了兩岸同胞的共同心聲，凝聚了奮進新征程、建功新時代的磅礴力量。



潘賢掌在小結中提到，一，本次活動發出了堅決反對“台獨”和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園的正義之聲。



潘賢掌說，在中華民族5000多年的發展進程中，統一始終是中國歷史的主流，維護統一，反對分裂是中國人最珍視的民族氣節，深深烙印在全體中華兒女的心裡。兩岸中國人應共同努力謀求國家統一，補平歷史創傷，徹底洗刷近代100多年來的歷史恥辱，以更加昂揚的姿態屹立於世界民族之林。