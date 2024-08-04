中評月刊：中美博弈與台灣太空工業

中評社香港8月4日電/中國社會科學院台灣研究所副研究員王子旗博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《中美博弈下台灣太空工業發展態勢及影響》，作者認為：當前，太空已成為中美博弈新領域，民進黨當局趁機加速發展台灣太空工業，謀求深度嵌入美西方太空供應鏈，打造經濟新增長點，已取得一定進展。整體看，台灣太空工業仍處於起步發展階段，在部分材料及零組件領域具一定優勢，中游系統整合及下游應用仍是薄弱環節，是正在努力發展的方向。值得注意的是，民進黨當局以利益相關者身份積極謀求參與太空議題全球治理機制，並利用太空工業軍民兩用的特點，大力發展“不對稱戰力”，對兩岸關係發展及區域和平穩定產生一定影響。中國大陸方面宜全面掌握台灣太空工業發展動向，科學評估相關風險，適時給予反制。文章內容如下：



一、問題的提出



太空科技屬尖端技術領域，進入門檻較高，關鍵元件常被出口管制，因而是一個經濟體綜合實力的體現，在民生經濟、軍事科技、應急救災等方面扮演著重要角色。中美博弈背景下，民進黨當局加速發展台灣太空工業，謀求深度融入美西方太空供應鏈，提升自主探索太空能力。



（一）大國博弈為台灣太空工業發展提供空間



長期以來，美國將經略太空視為維護其霸權的重要手段之一。近年來，美國不斷強化對華太空領域優勢，拓展以盟友為核心的國際太空合作，聯手限阻涉華太空技術及產業合作，試圖主導太空工業國際規則話語權。美國特朗普政府上台後，積極調整美國太空政策，加快太空領域遏華步伐，相繼出台《美國國家安全戰略》(National Security Strategy of the USA)、《太空政策指令》（Space Policy Directive）、《國家太空戰略》（National Space Strategy）等多份頂層設計文件，重新設立“國家太空委員會”（National Space Council），成立太空軍，升級對華涉太空高科技出口管制清單，與盟友簽署“去中”的外空探索與資源利用管理框架《阿爾忒彌斯協定》，強化太空博弈主導權①。