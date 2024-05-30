美聯儲“褐皮書”顯示美國物價繼續溫和上漲

中評社香港5月30日電／美國聯邦儲備委員會29日發佈的全國經濟形勢調查報告顯示，4月初至5月中旬，美國經濟繼續擴張，但各地區增長情況不一，物價繼續溫和上漲。



這份報告根據美聯儲下屬12家地區儲備銀行（即12個轄區）的最新調查結果編制而成，也稱“褐皮書”。報告顯示，近期各轄區經濟活動繼續擴張，多數轄區經濟輕微或溫和增長，兩個轄區經濟活動持平。同時，各轄區零售支出持平或小幅增長，反映出消費者可自由支配收入減少且對價格敏感度增強。製造業活動普遍持平或上升，但也有兩個轄區出現下降。



新華社報導，就業方面，各轄區就業總體微幅增長，其中八個轄區就業增長“可忽略不計”或溫和增長，其餘轄區就業水平沒有變化。多數轄區勞動力供應有所改善，但在部分行業或領域仍存在勞動力短缺。多個轄區員工流動率有所下降。



物價方面，各轄區物價繼續溫和上漲。多數轄區消費者反對價格進一步上漲，導致企業在投入成本上升的情況下利潤率出現下降。



“褐皮書”顯示，在不確定性上升和下行風險加大的背景下，各轄區對整體經濟前景的看法變得更加悲觀。僅有幾個轄區就業有望繼續溫和增長，同時各轄區物價預計將繼續溫和增長。



美聯儲每年發佈8次“褐皮書”，通過地區儲備銀行對全美經濟形勢進行摸底。該報告是美聯儲貨幣政策會議的重要參考資料。下一次美聯儲貨幣政策會議將於6月11日至12日舉行。

