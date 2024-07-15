中評月刊：中美地緣科技博弈趨勢影響與應策

中美科技戰略博弈愈趨激烈，中國應加強科技創新，堅持以積極態度對待國際交流與合作。 中評社香港7月15日電/復旦大學中國研究院副研究員劉典在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《中美地緣科技博弈：趨勢、影響與中國應策》，作者認為：中美在數據規則、芯片戰爭和AI治理三個關鍵戰線上展開的科技戰略博弈愈加白熱化。美國通過投資控制、出口管制、審查機制立法等多重手段，逐漸織就一張制約中國技術進步的網，以維護其國家主權和安全。而中國則通過擴大國內發展努力和游說國際夥伴關係來減輕對西方技術的依賴，並積極應對美國的施壓。雙方對於全球經濟、未來科技發展“領跑權”的爭奪正日益激烈。上述博弈的核心邏輯來自於技術水平對於國家力量的對比具有關鍵性的影響，高技術企業等非國家行為體在大國戰略博弈中的地位日益凸顯以及與技術因素高度相關的聯盟或陣營構建成為大國博弈的焦點。因此，中國應以加強科技創新、謀求自力更生作為應對挑戰的主旋律，並堅持以積極態度對待國際交流與合作，從而通過自身發展應對博弈，同時爭取合作與競爭的平衡。文章內容如下：



自2024年2月28日拜登簽署《禁止受關注國家獲取美國人大量敏感個人數據和美國政府相關數據》以來，美國在跨境數據流動方面頻繁對華出招：3月1日，美商務部宣布對內嵌中國信息通信技術或服務的智能網聯汽車啟動國家安全審查；3月5日，美國國會眾議院“美中戰略競爭特別委員會”公布的一項立法提案要求中國公司字節跳動在165天之內剝離旗下短視頻應用程序TikTok，而這並非TikTok第一次遭到美方施壓；3月6日，有利於美方在生物製藥領域對華產品、企業與技術進行打壓的《生物安全法案》以11:1的投票結果獲得通過。議案中，華大基因、華大智造、藥明康德等實體被點名。



從上述一系列緊密出台的措施來看，拜登任內首份《國家安全戰略》報告中所提到的“中國作為美國最重要的地緣政治挑戰”這一觀點正在得到具體展現，即美國正在全力實施競爭性對華戰略。進而言之，前述舉措均離不開以下三方面的核心認知與邏輯：第一，技術水平對於國家力量的對比具有關鍵性的影響；第二，高技術企業等社會行為體在大國戰略博弈中的地位日益凸顯；第三，與技術因素高度相關的聯盟或陣營構建成為大國博弈的焦點。隨著冷戰後全球化的推進，經濟與地緣政治的深入互動使地緣經濟成為重要的分析框架。在此基礎上，地緣科技則聚焦技術因素與地緣政治、大國競爭之間的互動關係，為審視國際關係特別是中美博弈提供了新的視角。①