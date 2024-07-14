中評月刊：TikTok與美安全觀

中評社香港7月14日電/外交學院博士生王杉、外交學院教授周永生在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《從拜登政府封鎖TikTok看美國對華安全觀》，作者認為：美國國會眾議院通過法案，要求抖音海外版TikTok的中國母公司“字節跳動”限期6個月內出售TikTok給其他的非中國公司，否則將在美國全面禁止TikTok，原因是美國部分政客認為TikTok獲取的數據可能會落入中國政府手中，威脅美國國家安全。目前從國際傳播的工具來看，TikTok作為社媒的作用異軍突起。雖然TikTok可能並不認同自己作為國際傳播的手段，但確實起到一定的公共外交作用。因此，從微觀上說，所謂的TikTok危機衹是數字時代面臨的一個挑戰，隨著人工智能技術的嫻熟，未來還會有更多類似的問題需要解決。從宏觀上講，數字技術的快速發展和普及，已經深刻地改變了人類社會原有的實體模式，給全球政治、經濟、文化秩序帶來了從未有過的機遇和挑戰。文章內容如下：



當地時間2024年3月13日，美國國會眾議院通過一項法案，要求TikTok的中國母公司“字節跳動”限期6個月內出售TikTok給其他的非中國公司，否則將從美國App商店全面下架TikTok以及禁止通過美國網絡服務存取使用TikTok。原因是美國部分政客認為TikTok獲取的數據可能會落入中國政府手中，威脅美國國家安全。美國作為世界上第一霸權國家，其國家安全會被一個短視頻社交平台威脅嗎？是草木皆兵，還是確有其事？這就需要瞭解美國對華的安全觀。



一、TikTok的崛起及全球定位



TikTok是“字節跳動”旗下的短視頻社交平台，於2017年5月上線 ，願景是“激發創造，帶來愉悅（Inspire Creativity and Bring Joy）”。本著針對不同市場採取符合當地需求的本土化運營策略，2019年，抖音及TikTok的市場占有率超過臉書、推特等西方所有社交平台。2020年5月，二者在全球下載量超過20億次。2021年，TikTok是全球訪問量最大的互聯網網站。2022年10月，TikTok全球日活躍用戶數突破10億。截至2023年3月，TikTok在美國的月活躍用戶達到1.5億。〔1〕可以說歷經6年，作為社交媒體的TikTok已經成為了一種彌漫全球的流行文化元素與國際傳播最大短視頻平台。