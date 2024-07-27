中評月刊：兩岸同屬中華民族與法理

中評社香港7月27日電/中央民族大學法學院副院長、中央民族大學台港澳研究中心主任田飛龍博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《“兩岸同屬中華民族”的法理闡釋及其實踐意義》，作者認為：台灣問題的本質是國家統一問題，也是民族復興問題。在國家統一與民族復興之間建立強關聯並通過主導性的理念建設和制度實踐加以實現，成為落實新時代黨解決台灣問題的總體方略的基本共識。實現兩岸完全統一，是中國共產黨的歷史使命與責任倫理，也是中華民族共同體建設的客觀要求和關鍵指標。二次習馬會上習近平總書記提出的“兩岸同屬中華民族”論及“五個共同”、“四個堅定”的框架性論述，是鑄牢中華民族共同體意識在兩岸關係領域的明確適用和政策引導，是“一國兩制”理論的豐富發展，也是國家統一與中華民族現代文明發展的理論與實踐新課題。以“民族一中”強化“政治一中”以穩固“九二共識”的歷史與法理根基，以主場統一與主動治理促進兩岸實質性融合發展，以融合發展凝聚兩岸民心，以民心與民族團結作為兩岸完全統一的最重要政治基礎，這是中國人民再次實現“神聖”的國家統一與中華民族共同體建設歷史性進展的深厚文化根基與豐沛政治智慧。祖國完全統一的時、勢、正義與秩序的主導權都在我們這邊，鑄牢兩岸中華民族共同體意識的新課題與新實踐蓄勢待發，前景光明。文章內容如下：



2024年4月10日，第二次“習馬會”在北京舉行，與2015年第一次“習馬會”①不同的是，此次會面是大陸主場，是兩岸關係面臨“台獨”分裂勢力和外部干預勢力勾結破壞的危機時刻，是新時代黨解決台灣問題的總體方略逐步展開的新階段。二次“習馬會”最大的亮點是提出了“兩岸同屬中華民族”②，並以此作為增強“九二共識”歷史與法理根基、拓展兩岸命運共同體的民族認同以及探索兩岸和平統一新思維與新路徑的概念抓手。習近平總書記在此次會面重要講話中明確提出了兩岸“鑄牢中華民族共同體意識”的實踐命題，這是將“中華民族共同體”理論運用於兩岸關係和國家統一領域的突破性信號，也是鑄牢理論新動向和鑄牢實踐新課題。



“兩岸同屬中華民族”是一個中國原則在歷史和法理上的顯著深化與拓展，可以在兩岸之間與國際社會創造更加開闊的一個中國共識及其話語空間，可以有效回擊“台獨”分裂勢力和外部干預勢力合謀推進的“去中國化”及台灣主權化、國際化的逆流，凝聚起兩岸中國人強大的中華民族共同體意識與認同，為兩岸和平發展、融合發展與和平統一奠定更加堅實的歷史和法理基礎。本文即擬結合二次“習馬會”中習近平總書記關於“中華民族共同體”的重要論述，從法理上深入闡釋“兩岸同屬中華民族”的歷史根據和規範內涵，並從鑄牢理論和實踐發展的角度探討中華民族共同體認同對兩岸和平統一的實踐促進意義。