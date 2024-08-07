中評月刊：中華文化是兩岸關係活水動力

中評社香港8月7日電/前中華文化復興運動總會秘書長、現任新故鄉智庫協會秘書長蘇進強在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《中華文化是兩岸關係活水動力 》，作者認為：金門海域大陸船隻遭台方海巡船碰撞翻覆事件，說明了兩岸亟需建立良性互動渠道。近年來兩岸關係持續惡化，是民進黨當局不斷挑動的結果，卻令台灣百姓受害。民進黨上台後，大搞“去中國化”，以塑造“台灣價值”，但實際上，認同中華文化，才是塑造強大的“台灣價值”的前提，同大陸展開基於中華文化的互動交流，是打破當前兩岸僵局的契機。希望剛上台的賴清德吸取教訓，改弦易轍，認同中華文化，同大陸進行文化交流嘗試，維護兩岸和平。文章內容如下：



繼馬英九二度訪問中國大陸，並進行“習馬會”後，國民黨籍的“立法院”總召傅崑萁也於4月26日率團至北京展開“和平破冰”之旅，二者皆以“中華民族”、“中華文化”、“兩岸一家”為基調，為2016年以來兩岸的“冷對抗”開啟了“機會之窗”，而兩岸是否可以因此開啟新局，其實繫於賴清德新執政團隊的一念之間。



用“意料之外，情理之中”來形容今年1月13日台灣大選後的兩岸關係，應不為過。賴清德以低於50%得票率當選的隔天，諾魯即宣布與台灣斷絕一切官方關係，改跟大陸建交；隨後，1月30日中國大陸的民航局宣布，自2月1日起取消M503航線自北向南飛行西移6海里的偏置，後續並啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東運行。雖然民進黨當局對這兩件事都表達嚴正抗議與強烈譴責，但木已成舟，於事無補，後續發展的惡意螺旋上升，幸而兩岸均採自制，不再火上加油，事態才未擴大，滯留廈門海警船的胡姓士官則尚未返台。