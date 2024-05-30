廖書蘭：書聲蘭語　寫給女兒的一封信

在妳人生的履歷表上，請記得提上兩筆，一筆是妳成為英國華威中樂團的創會主席，一筆是妳以一年365天單槍匹馬闖蕩中原的見聞。作者供圖 俞雅凡登泰山之巔不禁在大石上舞棍。作者供圖 俞雅凡在海藍沙幼的山東青島，情不自禁翩翩起舞。作者供圖 妳對祖國的愛，源於自小喜愛中國歷史。作者供圖 俞雅凡在海藍沙幼的山東青島，情不自禁翩翩起舞。作者供圖 俞雅凡在海藍沙幼的山東青島，情不自禁翩翩起舞。作者供圖 中評社香港5月30日電／文匯報30日發表作家廖書蘭文章：【書聲蘭語】寫給女兒的一封信。以下為文章內容。



妳風塵僕僕倦遊歸來，回家的這十天，我像一個灌足了氣的氣球，充滿著無限的精力，天天到菜市場買菜煲湯，完全不知疲倦，當妳一離開香港，我立刻像一個洩了氣的氣球，沒有了氣力，也沒有心思去為自己做飯。



今生與妳母女一場，我總有一些身為母親放不下的牽絆與掛念。今次與妳的離別，讓我不禁想起妳在倫敦讀書放長假的時候，我由香港過去陪妳，但妳只顧著看手機，跟朋友電話聊天，完全不知道媽媽的眼睛里滿滿都是妳，當妳假期結束返回學校後，我望著寂靜的大屋子，當客廳放下窗簾，屋內漆黑一片，沒有了妳上樓下樓的腳步聲，沒有了妳的輕聲笑語，頓時失落感湧上心頭。這樣的不捨，如同當妳呱呱落地時，剪掉我與妳十個月相連的臍帶的那一刻的感受多麼相似。



妳讓我想起我的母親，也就是妳的外婆。當我回家鄉去看她，與她吃一頓她親手做的飯菜，然後我走了，因為要趕著回家照顧妳，只見她站在半山腰上，目送我的離去，我在人潮中不斷回頭，見她仍是站在那裡，直到她的身影愈來愈小，她還是站在那裡，最後身影成為一個小點，還在目送我的漸行漸遠；我現在才能感受到，當她在人潮中再也看不到我身影時，還站在半山腰上究竟過了多久，她才拄著柺杖回到家里，那一種漆黑感、失落感、孤獨感是多麼的悲悽與對人生的無奈！為什麼我們每一個女孩子做了母親，要等子女長大成人，自己年華老去，母親已逝後，才會想起當年母親對自己點點滴滴的愛。



一年前當妳單槍匹馬，隻身一人到內地自駕遊，我是多麼的為妳驕傲又感擔心，特別是妳從雲南西雙版納猛海縣開車奔往四川成都，途經中國西南縱穀高地；因我們連結了手機的找尋位置，我可以在手機上看到妳身在何處，有幾個晚上，我無法安然入睡，因為在手機上看著妳在西南高地，雲貴川高原上不斷穿越高山、河穀及隧道，到了子夜，車子還在路上奔馳。成都似有妳的前世今生，長安與洛陽深藏妳心中的中國畫；不回祖國走走看看，不知山川如此宏偉秀麗，不知同胞如此真誠多情，這上下五千年沉澱下來的歷史文化如此豐富多元。



我觀察到妳對祖國的愛，源於自小喜愛中國歷史，今次這一趟一年的祖國深度旅遊，妳會感覺自己是一名骨子里流淌著黃河長江的血液，三山五嶽是妳為人的脊樑。在妳人生的履歷表上，請記得提上兩筆，一筆是妳成為英國華威中樂團的創會主席，一筆是妳以一年365天單槍匹馬闖蕩中原的見聞。