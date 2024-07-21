中評月刊：美國一個中國政策演變歷程與影響

2023年11月中美元首舊金山峰會，習近平指出，美方應將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。 中評社香港7月21日電/吉林大學公共外交學院2022級外交學專業學生王貫之在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《美國“一個中國”政策的演變：歷程、動因與影響》，作者認為：1979年中美建交以來，美國對華“一個中國”政策隨美國的戰略需要而不斷調整。具體而言，就是通過增加“一個中國”政策的構成要素和調整構成要素的排列順序，逐步將“一個中國”政策“空心化”，為美國插手台灣問題、阻撓中國統一提供“法理支撐”。從美國“一個中國”政策之法理基礎的構成元素看，大致可分為四個階段：“三公報”階段、“三公報一法”階段、“三公報一法六保證”階段和“一法三公報六保證”階段。美國將其“一個中國”政策“空心化”的行為嚴重破壞了中美關係的政治基礎與台海和平穩定。文章內容如下：



台灣問題是中美關係中最重要、最核心、最敏感的問題。近年來，隨著中美戰略競爭加劇，美國基於“以台制華”的戰略需要，雖明面上一直聲稱堅持“一個中國”政策，但事實上卻在不斷提升美台“實質關係”。那麼，美國對華“一個中國”政策（以下簡稱美國“一個中國”政策）到底有無改變？如果有改變，體現在何處，原因何在，又會有何影響？為回答以上問題，同時更好地把握美國“一個中國”政策的走向，切實維護中國國家主權和領土完整，本文作如下探討。



一、美國“一個中國”政策演變的四個階段



中美建交以來，美國的“一個中國”政策隨著其戰略需要和國際局勢變化而不斷調整，以適應其插手台灣問題的需要。在此過程中，美國的“一個中國”政策向“空心化”方向持續演進，即由中美建交時期堅持“涵蓋中國大陸和台灣”的“一個中國”政策，逐漸演化為“僅涵蓋中國大陸，而不涵蓋中國台灣”的“一個中國”政策。從“一個中國”政策的法理基礎構成要素（以下簡稱“一個中國”政策的構成要素）變化來看，其演變歷程總體上可劃分為以下四個階段。