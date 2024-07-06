中評月刊：尹錫悅決策與東北亞政治

中評社香港7月6日電/廈門大學台灣研究中心主任、博士後合作導師陳先才教授與廈門大學台灣研究院博士後助理研究員薛美芳在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《尹錫悅決策偏好對東北亞地緣政治的影響》，作者認為：朝鮮半島作為海陸勢力的交匯之處，具有海陸雙重性特徵。本研究專注於分析自尹錫悅當選韓國總統以來，其保守的戰略決策偏好如何影響東北亞地緣政治的演進，特別是對韓美同盟、朝鮮半島及韓國與周邊大國（中國、美國、俄羅斯）的關係。通過建立自變量（尹錫悅政府保守決策偏好）、中介變量（韓美同盟加強、朝鮮半島局勢緊張化、韓國與周邊大國關係變動）到因變量（東北亞地緣安全演進趨勢）的分析框架，旨在揭示尹錫悅決策背後的動因及對東北亞地緣結構的轉型影響。文章內容如下：



一、問題提出



從2023年末到2024年初，半島局勢驟然升溫。朝鮮於2023年12月中旬發射一枚洲際彈道導彈，其目的在於提升國防實力以確保國家安全。面對美國及其盟友前所未有的反制措施，朝鮮最高領導人金正恩在前一天朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議上作出決定，要求人民軍隊、軍工、核武器和民防部門加速備戰，並提出了“將與俄羅斯加深合作以對抗美國”的戰略方針。在2024年1月5日的朝韓互動中，韓方稱當天上午，朝鮮在海上邊界附近進行火力演習，共發射了約200枚炮彈。為此，韓方下令在靠近朝韓邊界的延坪島進行疏散。①朝鮮領導人金正恩明確表示，韓國是“主敵”，朝鮮不迴避戰爭；1月15日，朝鮮最高人民會議通過決議，廢除“朝鮮祖國和平統一委員會”“民族經濟合作局”以及“金剛山國際旅遊局”等三個涉韓機構，朝韓對峙迅速升級。②本文認為，如今東北亞所遭遇的“百年未有之大變局”的根源在於，現任總統尹錫悅保守外交決策偏好否定了文在寅的“東北亞均衡外交”，重新定義了朝韓關係和韓美同盟，引發了中韓、韓日和韓俄關係的系列變動，最後作用於東北亞中美俄的外三角博弈，這一擴散效應形成了一個漸變性同心圓結構。