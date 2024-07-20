中評月刊：美印“非條約聯盟夥伴”能走多遠

中評社香港7月20日電/上海國際問題研究院南亞研究中心主任劉宗義研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《美印“非條約聯盟夥伴”能走多遠？》，作者認為：2023年，印度成為美國的“非條約聯盟夥伴”，美印關係發生了質的變化，兩國已經正式結成針對中國的聯盟。雖然美印兩國在遏制和打壓中國方面達成了一致，但遏制中國並非兩國的最終目標。兩國在通過遏制中國要實現的目標及遏制中國實現這些目標的手段和途徑方面都存在相當大的差別。印度對外政策具有非常強烈的投機主義色彩，中印關係的好壞很大程度上取決於中美關係。中國對印政策應有合理預期，試圖拉住印度的努力將毫無效果，但中國在對美印關係保持警惕的同時也應有足夠的信心。當前，無論中美之間，還是中印之間，最主要的競爭仍然是在經濟領域。文章內容如下：



印度大選馬上就要開始。對於國際觀察人士和印度國內觀察者來說，大多數人都認為這次大選並無太多懸念，莫迪連任的概率較大，印度政府內外政策將保持連續性。即使退一萬步講，莫迪及印度人民黨在大選中落敗，下屆政府的對內政策將發生較大改變，但對外政策仍會保持較強的連續性，因為對於印人黨和國大黨，以及整個印度戰略界而言，他們在對外政策方面基本已經形成共識。通過觀察印度2023年的對外政策，基本可以判斷今後幾年印度的對外政策走向，尤其是其對美、對華政策。



2023年對於印度來說是一個主場外交年和大國外交年。印度主辦了兩次“全球南方”線上峰會、上海合作組織線上峰會和二十國集團（G20）峰會；印度總理莫迪參加了在日本舉辦的七國集團（G7）峰會及美日印澳四國安全對話機制（QUAD）峰會、南非主辦的金磚國家（BRICS）峰會；莫迪在6月份對美國進行了正式訪問，7月又作為法國國慶日主賓國元首訪問了法國。其中，最重要的兩場是莫迪訪美和G20峰會，引起世人關注。一時間，印度及其總理莫迪風頭無兩，在西方世界受到特別歡迎，而印度的親美西方立場也在這些主場外交和大國外交活動中顯露無遺。



但同時，印度與美西方的矛盾也逐漸顯露。就在G20峰會期間，印度和加拿大關於加拿大錫克教領袖尼賈爾被暗殺事件的衝突暴發出來，引發印度與加拿大之間的外交糾紛。在此問題上，加拿大沒有得到它所期盼的美國政府的聲援。但到11月，美國司法部就公開指控，有印度官員參與策劃在美國領土上對錫克教分離主義領導人潘農的“暗殺陰謀”，並指該案與針對加拿大境內錫克教領袖尼賈爾的暗殺相關，美印關係又起波瀾。雖然美印雙方高層都出面聲稱此事不會動搖美印緊密關係，但很多國際問題觀察人士認為此事衹是美印矛盾的冰山一角，美印關係的發展絕不會一帆風順。