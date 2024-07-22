中評月刊：共建一帶一路助力非洲安全與發展

中評社香港7月22日電/浙江理工大學特聘教授、一帶一路與非傳統安全研究中心主任儲昭根在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《共建“一帶一路”助力非洲安全與發展》，作者認為：如今非洲已不再是被忽視的大陸，但其仍難以改變其長期、系統性“脆弱的大陸”的特徵。正是這種系統性脆弱，使非洲的發展面臨系列傳統安全和非傳統安全挑戰。複雜、嚴峻的安全問題已成為嚴重制約非洲發展的重大問題。共建“一帶一路”倡議不僅為非洲發展帶來更多“中國機遇”，而且會推進非洲的安全環境改善。通過統籌好非洲的安全與發展，既可以實現中國與非洲的產業對接，維護中國在非洲海外利益的安全，還可以破解非洲系統性脆弱等深層次問題，構建新時代中非命運共同體。文章內容如下：



2023年10月18日，習近平主席在出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式時發表的主旨演講中指出：“中國追求的不是獨善其身的現代化，而是期待同廣大發展中國家在內的各國一道，共同實現現代化。”①非洲國家均是發展中國家，是共建“一帶一路”的重要合作夥伴。同時中非共建“一帶一路”大家庭不斷壯大，也為中非全面戰略合作夥伴關係注入了新內涵。截至2023年10月，已有52個非洲國家以及非盟委員會同中國簽署了共建“一帶一路”合作文件，約占簽署此類文件國家總數的1/3，②是參與“一帶一路”合作最密集、最重要的方向。非洲國家意識到，對接中國的“一帶一路”倡議將助力非洲更好、更快地實現現代化；另一方面，若要順利在非洲推進共建“一帶一路”，則必須加強統籌非洲的安全與發展，從而破解非洲系統性脆弱等深層次問題。



一、非洲發展面臨的安全挑戰



據經合組織（OECD）的研究，2020年全球有57個國家和地區被評估為“脆弱國家”，其中近40個位於非洲大陸。③而到2022年撒哈拉沙漠以南48個非洲國家中有36個屬於OECD認定的多重脆弱性國家。④或許,非洲不再是蠻荒之地和被忽視的大陸，但仍難以改變其作為“脆弱大陸”的長期特徵。這種脆弱性既有如新冠疫情、氣候變化和俄烏戰爭等外部衝擊所致脆弱性，也有內部的經濟、社會和治理原因導致的脆弱性。這種系統性脆弱，使非洲的發展面臨重重的安全挑戰。