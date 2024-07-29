中評月刊：中國股票市場始於籌資成於投資

中評社香港7月29日電/天相投資顧問有限公司董事長林義相博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《中國股票市場：始於籌資，成於投資》，作者認為：股票市場的定位決定其內在整體邏輯、基本框架和制度規範。本文以股票發行為主線回顧中國股市歷史，得出中國股市既往的定位是籌資市場的結論，並認為這一定位具有其歷史的合理性和必然性。定位於籌資的股市著眼於發行股票籌集資金，忽視市場的公開、公平、公正原則以及投資者利益保護。經過三十多年的發展，中國股市的這個定位在具體表現形式上雖有所變換，但其根本尚待徹底改革。中國股市亟需從籌資市場轉變為投資市場，並實現系統性的脫胎換骨，方能真正解脫當前中國股市的困境。作者梳理了中國股市的來龍去脈，並根據自己長期對中國股票市場基本運行機制的研究，提出了 “控資金流出，堵系統漏洞，開資金源頭，嚴市場監管”的政策目標。限於篇幅，未展開具體措施建議。文章內容如下：



一、中國股市歷史：現實需要、存在理由和先天特徵



1.中國股票市場應運和應用而生：為國有企業籌集資金



1978年，根據中國政府官方說法，國民經濟處於崩潰的邊緣。城鄉各地都陸續自發出現了自下而上的各種改革嘗試，先是農村實施聯產承包責任制並很快見效，緊接著城市經濟改革跟進並以1985年的《中共中央關於在城市進行經濟體制改革的決定》作為官方啟動的標誌。那個時期，工商企業面臨著嚴重的生存危機，企業和員工為了生存，千方百計自謀生路，開始發行股票募集資金自救。上溯到1983-1984年間，就有深圳寶安縣聯合投資公司、上海飛樂音響公司、北京天橋百貨公司先行試水。當時大膽“吃螃蟹”的多數是城市經濟體制邊緣的流通企業以及街道集體企業，最初發行的股票，往往設有期限，約定每年收益，並非嚴格意義上的股票，其實更像是債券。那時候，股票是新事物，人們或者由於對股票不熟悉，或者對股票的性質不確定而有所顧慮，股票發行並不順利，有些企業扣下員工的一部分工資用來買股票，也有幹部帶頭買股票以便起到示範作用。