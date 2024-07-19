中評論壇：澳門經濟的機遇與對策

與會者合影 中評社香港7月19日電/中評智庫基金會、澳門創新發展研究會不久前在澳門新口岸長崎街新華大廈舉辦研討會，邀請澳門創新發展研究會理事長暨鏡湖護理學院客座副教授劉景松博士、澳門創新發展研究會會監事長暨澳門大學助理教授李小勤博士、澳門創新發展研究會秘書長暨澳科大博士生余渭恒、澳門創新發展研究會學術顧問兼澳門大學教授駱偉建、澳門創新發展研究會副會長暨鏡湖護理學院院長尹一橋教授、澳門創新發展研究會副理事長暨澳科大教授劉成昆、南粵集團副總經理喬梁博士、澳門理工大學教授婁勝華、澳門大學博士生張政君。座談會由澳門創新發展研究會會長暨原澳科大副校長林志軍教授主持，中評智庫基金會副執行長兼高級研究員王平亦參加研討。與會者圍繞澳門經濟面臨的多元發展及轉型的機遇、問題，各自給出了獨到的見解並提出對策。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號以《澳門經濟多元發展及轉型的機遇與對策》為題，詳細刊登了與會者的發言。文章內容如下：



林志軍：更積極有為推動澳門經濟 適度多元和社會發展



澳門是一個外向型的微小經濟體。三年疫情，澳門經濟受到重大衝擊，遊客從疫情前接近4000萬，跌至2022年的500多萬，博彩收入、財政收入都大幅下跌至腰斬，連續出現財政赤字。但2023年初恢復正常通關以來，澳門經濟出現較大反彈，遊客人數明顯增多、超出預期，博彩收入也逐步回昇。



這是個好現象，但要充分認識到2023年以來旅遊業復甦和博彩收入回昇主要還是受惠於疫後報復性消費，而且受到內地的境外旅遊目的地未完全開放、外國旅遊簽证困難、國際航班較少和機票昂貴等因素影響，大量內地和香港遊客選擇澳門出遊，這不是常態性的。必須要有清醒認識，尤其現在國內外經濟環境發生很大變化，內地經濟增長顯著放緩，報復性境外出遊未必能持續，不宜過於樂觀。