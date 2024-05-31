國防部5月例行記者會內容全文

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京5月31日電（記者 海涵）國防部5月30日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就近期熱點議題回答中外記者提問，涵蓋台海問題、南海問題、中美兩軍關係、解放軍對外軍事交流等內容，以下是文字實錄：



吳謙：各位記者朋友，大家下午好！歡迎出席本月的國防部記者會。剛才我過來的時候外面是山雨欲來風滿樓，現在已經下起了大雨，等一會兒如果記者會結束後還是這麼大的雨，大家沒有必要急著冒雨回去，可以在發布廳稍坐一會兒，我們可以提供互聯網服務。



吳謙：首先發布一條消息，關於中國海軍艦艇赴尼日利亞參加多邊聯合演習。根據年度計劃，中國海軍將於近日組織執行第46批護航任務的許昌艦，赴尼日利亞參加多邊聯合演習。此次聯演課題為“反海盜、反盜油”，期間將組織艦艇機動、聯合巡邏、通信操演等科目演練。中方參演有助於深化我與有關國家軍事交流與務實合作，推動構建高水平中非命運共同體。



記者：據報導，國防部長董軍近日赴新加坡出席香格里拉對話會並順訪新加坡。請進一步介紹參會情況。美國國防部宣布，美國防長將與中國國防部長在香格里拉對話會期間舉行會晤。請予以證實。



吳謙：關於董部長出席香格里拉對話會並順訪新加坡，我們已經發布了消息，後續將根據進展適時介紹相關情況。



中方認為，中美兩軍高層保持戰略溝通，有利於穩定兩軍關係、增進相互瞭解，中方對此持開放態度。