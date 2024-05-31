國防部答中評：不容美對台指手畫腳

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京5月31日電（記者 海涵）國防部5月30日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就此前美方涉台表述回答中評社記者提問。吳謙指出，台灣是中國的一部分，怎麼解決台灣問題是14億多中國人民自己的事，不容美方指手畫腳。



中評社記者提問說，美國國務院日前發表聲明稱，美方對中國大陸的圍台軍演深表關切，並呼籲中國大陸保持克制。美國國防部發言人稱，密切監控中方軍演並對此表示關切。請問發言人對此有何評論？



吳謙表示，台灣是中國的一部分，怎麼解決台灣問題是14億多中國人民自己的事，不容美方指手畫腳。停止一切“台獨”分裂行徑、停止勾連外部勢力挑釁，才是真心緩和台海局勢。



“祖國統一，人心所向。”吳謙強調，解放軍以行動說話，始終做打“獨”促統的先鋒隊。



此外，海警2304艦艇編隊5月24日位台島以東海域開展綜合執法演練，重點開展查證識別、警告驅離等科目訓練，檢驗聯合巡航、應急處置能力。據報導，這是大陸海警首次公開台島東部行動。吳謙就此回答中評社記者提問指出，此舉釋放的信號很清晰，那就是——台灣是中國不可分割的一部分。

