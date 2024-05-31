國防部：“台獨”等於戰爭　分裂沒有和平

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京5月31日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校5月30日在國防部例行記者會上表示，祖國統一是不可阻擋的歷史大勢。“台獨”等於戰爭，分裂沒有和平。



有記者提問：據報導，台灣地區領導人賴清德5月20日發表所謂“就職”演講，鼓吹兩岸“互不隸屬”，妄稱大陸軍事行動是“和平穩定的最大戰略挑戰”，叫囂“對和平不能有幻想”，鼓噪“強化國防力量”。請問對此有何評論？



吳謙表示，賴清德“5·20”講話充斥著對台灣同胞的欺騙、對大陸人民的惡意、對“洋人主子”的諂媚和對“以武謀獨”的妄想，是一篇“倚外謀獨”“以武謀獨”的自白書。解放軍對此堅決反對，並以行動強力回擊。



吳謙指出，台灣自古以來就是中國領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚。《開羅宣言》和《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國，聯合國大會第2758號決議明確了世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分。不久前聯合國秘書長發言人明確表示，台灣就是中國的一個省。民進黨當局置這一基本事實於不顧，頑固堅持“台獨”立場，煽動兩岸對立對抗，充當外部勢力的“遏華棋子”，構成對國際秩序的嚴重挑戰、對地區和平的嚴重破壞。“台獨”分裂活動是台海和平的最大現實威脅。



“世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。”吳謙說，祖國統一是不可阻擋的歷史大勢。“台獨”等於戰爭，分裂沒有和平。中國人民解放軍肩負著維護國家主權和領土完整的神聖使命，始終枕戈待旦、厲兵秣馬，堅決打掉一切“台獨”分裂圖謀，堅決挫敗一切外部勢力干涉。



在當天的記者會上，還有記者提問說，解放軍東部戰區近日在台島周邊開展“聯合利劍—2024A”的軍演，是否達到預期效果？後續是否會開展“B”，甚至“C”“D”之類的演習？

