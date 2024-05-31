美在菲部署中導　國防部：火中取栗必自食苦果

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京5月31日電（記者 海涵）國防部5月30日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，美方以演習為由在菲律賓部署中程導彈系統，此舉是開歷史倒車，鼓動陣營對抗。“引狼入室”定將反噬自身，“火中取栗”必定自食苦果。



有記者提問：據報導，美軍近期將“堤豐”發射系統運抵菲律賓參加聯合軍演。有分析稱，此舉是美“印太戰略”的重要一環，針對中國的意圖十分明顯。請問中方對此有何評論？



吳謙表示，近期，美方以演習為由在菲律賓部署中程導彈系統。這是冷戰結束以來，美方首次在海外和亞太地區部署中導，也是美方2019年退出《中導條約》後首次部署此類武器。美菲做法將整個地區置於美炮火之下，將巨大戰爭風險帶入域內，嚴重衝擊地區安全格局，嚴重破壞地區和平穩定，中方對此高度警惕、堅決反對。



吳謙說，中導是極具冷戰色彩的戰略性、進攻性武器。美方此舉是開歷史倒車，鼓動陣營對抗，強化軍事同盟，擠壓別國安全空間，將進一步打破地區戰略平衡，製造新的緊張對立。菲律賓將自己綁上美國戰車，嚴重背離作為東盟國家的基本準則，嚴重違反《東盟憲章》精神，嚴重破壞《東南亞友好合作條約》原則，衝擊東盟主導的地區合作架構。“引狼入室”定將反噬自身，“火中取栗”必定自食苦果。我們要求美菲尊重地區國家安全關切，立即停止上述危險行徑。



