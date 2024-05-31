國防部：境外烈士紀念設施保護取得重要進展

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京5月31日電（記者 海涵）國防部5月30日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校在會上表示，我國境外烈士紀念設施保護管理工作取得重要進展。



有記者問及，據報導，近年來我國與多國簽署烈士紀念設施保護管理合作協議，組派代表團赴相關國家勘察交流，目前已完成朝鮮、埃塞俄比亞、贊比亞等國紀念設施保護工程。請進一步介紹有關情況。



吳謙表示，黨、國家和軍隊歷來高度重視境外烈士褒揚工作。黨的十八大以來，習近平主席先後就做好烈士褒揚工作作出一系列重要指示批示，多次赴境外烈士紀念設施憑吊烈士。在中央的統一指導下，境外烈士紀念設施保護管理工作取得重要進展。



一是積極推進境外烈士紀念設施修繕保護。截至目前，已完成朝鮮檜倉、開城等5處志願軍烈士陵園修繕工程，啟動平壤兄弟山等6處志願軍烈士陵園修繕項目；推進完成贊比亞鐵路紀念園、緬甸密支那中國遠征軍陣亡將士紀念設施等10多個國家近20處紀念設施的修繕保護工程。



二是穩妥開展境外烈士遺骸保護工作。2014年以來，我們與韓方合作，已連續十年交接迎回安葬938位在韓志願軍烈士遺骸，以最崇敬方式向志願軍英烈致敬。組織搜尋發掘世界反法西斯戰爭期間在境外犧牲的中國遠征軍陣亡將士遺骸，並專門修建紀念設施。



三是加強境外烈士褒揚工作國際交流合作。與朝鮮、韓國、緬甸、老撾、越南、俄羅斯等多國簽署境外烈士紀念設施保護管理合作協議26份，已完成15個國家（地區）近百處境外烈士紀念設施的實地勘察工作，為順利開展保護管理工作奠定堅實基礎。



吳謙說，習主席指出，一個有希望的民族不能沒有英雄，一個有前途的國家不能沒有先鋒。紀念是為了更好的出發。對英雄最好的告慰，就是英雄輩出。全軍官兵將傳承弘揚英雄精神，以拼搏奮鬥成就我們這代人的英雄事業。





