數字軍事記者穆蘭亮相國防部例會　發言人點贊

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京5月31日電（記者 海涵）國防部5月30日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校主持記者會並答記者問。在此次記者會上，數字軍事記者穆蘭亮相並向發言人提問，在場中外記者紛紛舉起手機、相機記錄這一有趣互動。



穆蘭是中國軍號的首位數字軍事記者，這是她首次參加國防部例行記者會。“好一個穆桂英的穆、花木蘭的蘭，”吳謙說，“可以說是巾幗不讓須眉，給你點個贊！”



穆蘭隨後提問說，前不久，中柬兩軍舉行的“金龍－2024”聯合演習引發了廣泛的關注。這次演習可謂科技感十足，有的外媒稱，演習中展示的機器狗將成為解放軍未來的巷戰利器。請發言人進一步介紹這次演習的特點，還有哪些亮點值得關注呢？



吳謙表示，5月16日至30日，中國人民解放軍與柬埔寨王家軍在柬埔寨磅清揚省和西哈努克港附近海域，共同組織“金龍－2024”聯合演習。這是落實兩國領導人重要共識和《關於構建新時代中柬命運共同體聯合聲明》有關部署的務實舉措，是中柬兩軍交流互鑒、實戰練兵的重要平台。本次聯演是該系列演習第6次成功組織，主要有3個特點：一是構建安全共同體指向更明。演習以“聯合反恐行動與人道主義救援”為課題，設計組織的具體課目演練和行動不針對第三方，不與地區局勢、敏感議題掛鈎，體現雙方堅定維護地區和平發展、推動構建安全共同體的決心意志。聯演期間，中方參演部隊還向當地學校、衛生機構捐贈了學習用品和醫療物資。二是多軍兵種聯合程度更深。依據磋商共識，中柬雙方出動陸海空3軍和聯勤保障力量，混合編組、同場競技，多個戰場相互策應、緊密聯動，共同練指揮、練協同、練保障，進一步提升兩軍聯合行動能力。三是新質作戰力量運用更廣。多種型號無人機、機器狗等在演習中競相亮相，擔負戰場聯合偵察、低空實時引導、無人定點打擊等任務，在城鎮街區解救人質、山區營地圍殲清繳和海上反劫持等行動中發揮重要作用，信息化、智能化水平明顯提升。



“友誼似鐵，團結如鋼。”吳謙指出，中方願繼續與柬方攜手並進，全面落實兩國領導人重要共識，踐行全球安全倡議，努力推動構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體。

