中美防長將在新加坡會晤？國防部回應

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京5月31日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校5月30日在例行記者會上表示，中方對中美兩軍高層保持戰略溝通持開放態度。



有記者問及，“美國國防部宣布，美國防長將與中國國防部長在香格里拉對話會期間舉行會晤。可否予以證實？”



吳謙就此表示，中方認為，中美兩軍高層保持戰略溝通，有利於穩定兩軍關係、增進相互瞭解，中方對此持開放態度。



會上，還有記者提問說，國防部長董軍在香格里拉對話會期間可能與美國防長會晤，有分析認為這標誌著中美軍事溝通全面恢復，但美方近期在台海、南海的軍事挑釁都沒有停止，這次會晤是否能夠緩解中美兩軍之間的緊張關係？



吳謙表示，近段時間以來，在兩國元首的戰略引領下，中美兩軍加強溝通交流，局面來之不易、值得倍加珍惜。但同時也要看到，美方在一些問題上無視中方核心利益和重大關切，人為製造對抗風險，這是造成中美兩軍關係起起伏伏的根本原因。我們希望美方與中方相向而行，切實落實兩國元首重要共識，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為兩軍關係穩定發展增添更多積極因素。關於香會期間中美防長是否會面，“如果兩國防長確有會面，我們會在第一時間舉行媒體吹風會，歡迎各位媒體朋友及時關注。”

