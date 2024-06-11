中評數據：垃圾費擾民 緩行獲肯定

圖1 2021年8月以來香港社交媒體涉垃圾徵費議題的輿情聲量與關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港6月11日電/5月27日，香港特區政府宣布暫緩原定於8月1日生效的垃圾徵費，沒再公布日後的落實時間表，香港社會近來圍繞該議題的紛爭終於告一段落。中評智庫大數據中心經過分析香港社交媒體數據以及官方機構統計數字後得出結論：特區政府暫緩垃圾徵費的決定符合主流民意，多數輿論認為當前不具備實施該政策的硬件配套設施，市民也普遍沒有足夠的環保意識與習慣，在這個階段並非推行垃圾徵費的合適時機，故樂見特區政府能夠根據“先行先試”的結果，並充分聽取市民的意見，及時對政策的落實步伐作出調整。



自立法會正式通過垃圾徵費以來，香港社會多次在該政策的原定生效日期即將到來前出現質疑聲音。如圖1所示，在今年1月，社交媒體涉垃圾徵費的聲量與關注度飆至近3年以來的峰值；今年4月，垃圾徵費“先行先試”計劃及彼時剛生效的“走塑令”所暴露的問題，也令該議題在社交媒體創下了次高的熱度峰值。不過，在特區政府因應市民對垃圾徵費的反彈，多次宣布押後實施日期後，該議題的社交媒體熱度也會隨之迅速降溫，直至政策的原定生效日期再逼近前才再度上揚。但此次特區政府宣布暫緩垃圾徵費，不再公布具體的落實時間表，很大程度上已疏導了市民對該政策的疑慮與不滿，預期垃圾徵費議題再在社交媒體回潮的可能性不高，其聲量與關注度接下來將在一段較長時間內保持低位。

