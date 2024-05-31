中評現場：浸會大學獎助金捐贈者答謝茶聚

中評社副社長王平與獲資助學生合照（中評社 段曉魯） 中評社香港5月31日電（記者 段曉魯）浸大學生事務處昨日舉行“2023－24年度獎學金及資助計劃捐贈者感謝茶聚”，向一直以來慷慨捐助及支持浸大學生的人士表達謝意。現場接近200位捐贈者、大學代表及學生出席是此活動。中國評論通訊社副社長王平代表中評社出席了這次活動，並且與“中國評論通訊社”獎學金獲得者進行了深入的交流。



浸會大學校長衞炳江在致辭時表示，代表浸會大學感謝一直以來慷慨捐助及支持浸大學生的捐贈者，這項計劃共收到2000萬元的捐贈，捐贈者的捐贈體現出對浸會大學的信任，也對學生未來發展的一項重要投資，有這些捐贈者作為浸會大學的長期後盾，本校將更加努力幫助學生發展及成長，實現自我價值。



今次獲得“中國評論通訊社”獎學金的獲得者分別是，來自大眾傳播大學三年級學生梁銥桐，以及來自動畫設計大學三年級學生于樂瑤。梁銥桐向中評社記者表示，她未來向從事教育類的工作，幫助學生實現個人成長。于樂瑤則說，自己對遊戲設計非常感興趣。



中國評論通訊社與中評智庫基金會於2016年2月正式在香港浸會大學傳理學院設立獎學金，旨在引導學生勤奮好學，激勵更多傳媒學子力求精進、熱愛傳媒、以傳媒為終生追求的事業。中國評論通訊社與中評智庫基金會的青年骨幹大多為香港各大高校的碩士畢業生，其中不乏畢業於香港浸會大學傳理學院的學子。



香港浸會大學傳理學院成立於1968年，在全球享有知名度。學院下設傳播系，互動媒體系及新聞系。Asian Correspondent評選出亞洲學生首選的“全球十大新聞學院”，香港浸會大學傳理學院成為唯一入選的亞洲院校。