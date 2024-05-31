快評：台灣“禁團令”不解除　影響顯而易見

中評社快評／兩岸團體觀光遲未解禁，台灣業者原來傳出“賴政府”上台後會宣布6月1日解除“禁團令”，但當局昨天宣布“禁團令”“放寬不解禁”。台方繼續以各種理由搪塞阻撓，令台灣業者大失所望。



台灣陸委會昨天回應相關問題時稱，“禁團令”未解除，原因是陸方至今未開放團客來台，加上近期對台軍演、於WHA上打壓、要求台灣藝人表態等，這些因素都會考量進來。至於台方是否設定陸方怎樣的回應才會解除“禁團令”？陸委會稱會再“動態評估”。在搪塞阻撓上，陸委會不打自招。



國台辦發言人朱鳳蓮29日在記者會上表示，今年4月28日，大陸旅遊主管部門已宣布大陸居民赴台旅遊相關安排，善意回應台灣民眾和旅遊業界的期待。現在的問題是民進黨當局遲遲未作出回應，不斷地拿“誰先釋出善意”作搪塞和阻撓。



台灣方面不解除“禁團令”，影響顯而易見。原本6月10日要到馬祖“踩線”的福州旅遊協會，30日晚上發函馬祖觀光協會，表示決定延後。函文說，鑑於今年福州市在中華民族傳統佳節－端午節期間將舉辦重要的節慶活動，該活動日期以考察團的原計劃形成相衝突。為確保雙方活動的均能順利進行，避免給貴方與我方帶來不便，我們決定將原計劃的赴馬祖活動延期舉行。



台灣當局不解除“禁團令”，業者傳出是因為“國安會”反對立場堅定。近年台灣的觀光產業經營困難，早已哀鴻遍野。只要“賴政府”的“國安”單位是由鷹派作主，“禁團令”就可能繼續維持長時間，兩岸關係的其他方面也難有變好的可能，事情一樣會卡在那裡。