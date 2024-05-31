台灣現代藝術家協會聯展六月新北市舉行

藍黃玉鳳油畫作品“舞孃” 中評社台北5月31日電（作者 陳雅婷）台灣現代藝術家協會於2024年迎來了第六屆理事長選舉，由台灣藝術研究院院士藍黃玉鳳榮幸當選。藍黃玉鳳曾在高雄市藝文團體理事長協會擔任主席表現卓越，享有盛名。該協會成立至今已有11年，會員包括來自全台灣、澎湖、金門、馬祖各地的菁英藝術家代表；並敦聘五位顧問，分別是王哲雄、冉茂芹、林金田、林富男、楊子雲。



今年的年度大展將於6月1日在新北市台灣圖書館四樓雙合廳隆重舉行。此次展覽特邀名家顧問暨會員聯合展出，將展出60餘幅精彩作品，開幕式於當天下午14:30在雙合廳舉行。開幕式還邀請哈佛大學教育學院訪問學者、曾獲頒魯汶大學Aldo Parisot大獎的呂超倫老師大提琴演奏，以音樂與藝術結合，提升展覽質感。展期從6月1日持續至6月16日，每週一休館，開放時間為每日上午九時至下午五時。



這次畫展有一張特別醒目的作品《舞孃》，是由藍黃玉鳳理事長所創並作為該次展覽的主視覺。畫作展現了一位舞者翩翩起舞，背景色彩豐富，充滿動感與活力。舞者身著華麗的白色舞衣，搭配精緻的飾品，整體給人一種優雅而自信的感覺。這幅作品中運用了柔和而鮮明的色彩，透過背景布料的皺褶與變化，營造出豐富的空間感與立體感。作品中每一個細節，無論是舞者的表情、姿態還是服裝的細節，都展現出作者對於細膩表現力的追求。整體而言，這幅油畫不僅展示了藝術家高超的繪畫技巧，更傳達對於美和生命力的讚美與歌頌，給予人強烈的視覺衝擊和心靈震撼。

