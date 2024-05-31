金正恩指導超大型火箭炮兵部隊進行示威射擊

中評社北京5月31日電／據新華網報導，據朝中社5月31日報導，朝鮮最高領導人金正恩指導該國超大型火箭炮兵部隊進行了示威射擊，此舉旨在回應韓國的挑釁行為。



報導說，金正恩要求朝鮮核武力進一步做好準備，“保證在任何時候、在突發情況下迅速正確完成遏制戰爭和爭取戰爭主導權的重大任務”。



韓聯社30日援引韓國聯合參謀本部的說法報導稱，朝鮮當天清晨向朝鮮半島東部海域發射了十餘枚疑似短程彈道導彈的飛行器。