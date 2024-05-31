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俄羅斯一季度國內生產總值增長5.4%
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2024-05-31 11:41:02
中評社北京5月31日電／據央視新聞報導，當地時間5月30日，俄羅斯總理米舒斯京發布消息稱，俄羅斯一季度國內生產總值增長5.4%。
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