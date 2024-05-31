】 【打 印】 
俄羅斯一季度國內生產總值增長5.4%
http://www.CRNTT.com   2024-05-31 11:41:02


　　中評社北京5月31日電／據央視新聞報導，當地時間5月30日，俄羅斯總理米舒斯京發布消息稱，俄羅斯一季度國內生產總值增長5.4%。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：