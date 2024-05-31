國家統計局決定開展人口固定樣本跟訪調查

中評社北京5月31日電／據新華社報導，記者5月30日從國家統計局獲悉，國家統計局決定於2024年6月在全國範圍內開展人口固定樣本跟訪調查。調查結果將用於加強人口變動統計，服務人口高質量發展。



據悉，這次調查的標準時點是6月1日零時。6月1日至6月25日期間，調查員將入戶開展調查工作。