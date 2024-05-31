美媒揭美國人權劣跡：原住民兒童遭性虐待

中評社北京5月31日電／據中國日報網報導，美國《華盛頓郵報》網站29日報導，《華盛頓郵報》的一項調查發現，數十年來，天主教神父、兄弟姐妹強姦或猥褻美國原住民兒童，這些兒童被美國政府從家中帶走，被迫住在偏遠的寄宿學校。



從1819年到1969年，數以萬計的原住民兒童被送往全美各地的500多所寄宿學校，其中大部分由美國政府開辦或資助。孩子們的名字被剝奪，長發被剪掉，還因為說自己的語言而遭到毆打，給美國原住民家庭和社區留下了深深的情感創傷。到1900年，每5個美國原住民學齡兒童中就有1個在寄宿學校就讀。其中至少有80所學校是由天主教會或其宗教附屬機構開辦的。



《華盛頓郵報》的調查顯示，在中西部和太平洋西北部偏遠地區（包括阿拉斯加）的天主教學校中，原住民兒童遭受了普遍的性虐待。



《華盛頓郵報》發現，自19世紀90年代以來，至少有122名分配到22所寄宿學校的牧師、修女和兄弟後來被指控對其看護下的原住民兒童實施了性虐待。大部分記錄在案的虐待事件發生在20世紀50年代和60年代，涉及1000多名原住民兒童。



克拉麗塔·巴爾加斯8歲時被迫住在華盛頓州奧馬克的聖瑪麗教團，這是一所天主教管理的印第安人寄宿學校。一名牧師把她和其他女孩帶到他的辦公室看電視，然後當她坐在他腿上時，他開始撫摸她。巴爾加斯說，這是三年性虐待的開始。現年64歲的巴爾加斯說：“這件事困擾了我一生。”



現年70歲的傑伊是阿西尼本部落和格羅斯文特爾部落的成員，傑伊說，在他11歲時，一名耶穌會修士在鬆樹林旁邊的棚屋里強姦了他，神父們就在那裡砍伐聖誕樹。