水利部：我國即將全面進入汛期

中評社北京5月31日電／據新華社報導，6月1日我國將全面進入汛期，南方進入主汛期，今天，水利部通報了水旱災害防禦的相關情況。



據預測，今年氣象年景較差，一些江河可能出現較大洪水。總體判斷，今年主汛期6月到8月，我國的汛情是旱澇並發、澇重於旱，暴雨洪水等極端突發事件趨多趨廣趨頻趨強，致災影響較重。



水利部信息中心副主任 錢峰：從水情方面，我們目前判斷在七大流域中，長江中下游、黃河中下游、淮河及沂河、沭河、海河流域的南系漳衛河和子牙河、松花江、遼河、太湖均有可能發生較大洪水。在旱情方面，我們判斷內蒙古中東部、河北西北部、山西北部、陝西北部、寧夏、新疆北部、廣東南部、廣西南部、海南、雲南中南部等地在主汛期可能發生階段性乾旱。



針對汛情，水利部在汛前組織各流域管理機構並會同省級水行政主管部門開展七大江河洪水調度和防禦演練，通過模擬實戰調度，完善防汛方案預案。



水利部副部長 陳敏：5月份，相繼組織開展2024年長江、太湖、鬆遼、黃河、淮河、海河、珠江等流域防洪調度演練，重點演練了雨水情監測預報、數字孿生“四預”平台應用、洪水防禦水工程調度決策、防洪工作部署等環節，提升了流域防汛協調聯動和實戰能力。