中評社北京5月31日電／據大公報報導，三星集團會長 李在鎔



李在鎔與前妻林世玲1998年結婚，2009年離婚。林世玲是韓國最大食品商大象集團的千金，2008年大象集團出現金融危機，李在鎔暗中收購大象集團股份，林世玲提出訴訟離婚。林世玲贏得兩個孩子的撫養權和10億韓圜撫養費；有指她分得1000億韓圜財產，但這一說法未經證實。



韓國女首富 李富真



李富真是前三星集團會長李健熙長女，李在鎔的妹妹。1999年，李富真和出身平民的任佑宰結婚。2014年，李富真提出離婚，任佑宰開出1.2萬億韓圜的天價分割財產要求。法院最終於2020年判決任佑宰分得141億韓圜財產。



SK集團會長 崔泰源



崔泰源和韓國前總統盧泰愚之女盧素英1988年結婚，崔泰源之後被爆出外遇還育有私生女。崔泰源在2015年公開承認此事，2017年向盧素英提出離婚，調解未果後進入訴訟。2024年5月30日，法院裁定崔泰源向盧素英分割1.38萬億韓圜的財產，並支付20億韓圜的精神損害賠償金。



與2022年12月的一審判決（財產分割金額665億韓圜、賠償金1億韓圜）相比，崔泰源需向盧素英支付的金額大幅增加，創下韓國史上最高的離婚財產分割金額。



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