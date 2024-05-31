紀檢監察院：發揮好為黨育才為黨獻策作用

近日，中國紀檢監察學院組織初任紀檢監察幹部培訓班學員在學院自主打造的“中華廉政文化長廊”進行現場教學。（中紀委國家監委網） 中評社北京5月31日電／據中央紀委國家監委消息，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上的重要講話，站在強國建設、民族復興的戰略高度，深刻闡述黨的自我革命的重要思想，科學回答我們黨為什麼要自我革命、為什麼能自我革命、怎樣推進自我革命等重大問題，明確提出了推進黨的自我革命“九個以”的實踐要求，為新時代新征程深入推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭提供了根本遵循。李希同志的工作報告，通篇貫穿學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，是推動紀檢監察工作高質量發展的“任務書”“路線圖”。中國紀檢監察學院作為紀檢監察系統的黨校、培養紀檢監察幹部的專業院校，必須帶頭學悟中央紀委三次全會精神，立足教學培訓、科研工作、學科建設、人才培養“四位一體”建設實際，找准定位、理清思路、謀實舉措，以實際行動推動全會精神落地見效。



堅持思想鑄魂，突出黨的創新理論教育



習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，是我們黨堅持“兩個結合”推進理論創新取得的新成果，是習近平新時代中國特色社會主義思想的新篇章。中國紀檢監察學院積極發揮紀檢監察幹部教育培訓主渠道主陣地作用，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想作為教育培訓的主題主線，與深化拓展主題教育、教育整頓成果結合起來，課程設置重點安排、課程開發重點保障、配置資源重點傾斜，引導紀檢監察幹部懷著深厚感情、堅定信仰、強烈使命深學細悟，自覺將這一重要思想貫徹到紀檢監察工作全過程各方面。



開展專題培訓。舉辦學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想和中央紀委三次全會精神專題研討班，將讀原著學原文、課堂講授、專題研討有機結合，分層分類、應訓盡訓，引導紀檢監察幹部更加自覺從習近平新時代中國特色社會主義思想中找理念、找思路、找方法，使正風肅紀反腐的舉措辦法更加科學、更加嚴密、更加有效，努力開創黨的自我革命新局面。開發專題課程。成立課程開發組，集中力量開發習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想課程，結合百年大黨自我革命的光輝歷程、結合新時代全面從嚴治黨的偉大成就，講清楚這一重要思想的重大意義、精髓要義和實踐要求，講清楚“兩個確立”對於推進黨的自我革命、引領強國建設民族復興、贏得歷史主動的決定性意義，講清楚新時代新征程紀檢監察機關履職盡責的政治方向和政治要求，不斷增強理論教學的共情共鳴的感染力和入心見行的實效性。開展理論攻關。結合學院承擔的馬克思主義理論研究和建設工程與國家社科基金雙重大項目，對“破解大黨獨有難題”進行專題研究，注重闡釋習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想科學體系的完整性、理論貢獻的原創性，注重闡述蘊含其中的道理學理哲理，注重闡明其理論淵源、發展脈絡、立論依據、內在邏輯，切實把鮮活的思想講鮮活，把徹底的理論講徹底。

