硅谷“向右轉”　拜登恐失寵

中評社北京5月31日電／據大公報報導，據《紐約時報》報導：私募投資基金巨擘黑石集團行政總裁蘇世民日前宣布，他支持美國前總統特朗普重返白宮。蘇世民2022年曾公開反對特朗普重返白宮，但由於不滿現總統拜登的經濟、外交及移民政策，他改變了主意。美媒指出，在硅谷和華爾街，政治風向正在轉變。



硅谷一向被視為自由主義堡壘，與民主黨關係密切，支持特朗普則是“禁忌”。但很多知名科技行業投資人對拜登和民主黨失望，逐漸“右轉”。風險投資人薩克斯曾聲稱，特朗普在美國國會暴亂事件中的表現讓他失去再次參選的資格。但在本月舉行的一場科技會議上，薩克斯改口說：“我和拜登的分歧更大。”Social Capital行政總裁帕裡哈皮蒂亞原本也是民主黨支持者，但如今他計劃與薩克斯一同主持為特朗普籌款的活動。



《紐時》指出，民主黨近年妖魔化富人，疏遠了一些科技領袖。拜登任命的聯邦貿易委員會主席莉娜.汗對風投行業不友好，證券交易委員會主席根斯勒敵視加密貨幣公司，亦令硅谷不滿。



還有一些投資人公開批評拜登，但也不願支持特朗普。美國風險投資協會行政總裁富蘭克林指出，硅谷政治風向轉變是美國人對兩黨均感到失望的縮影，“我無法再在科技議題上信任民主黨，也無法再在商業議題上信任共和黨”。